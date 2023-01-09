الخطيب كلمة السر.. عمار حمدي يرحل عن الأهلي إلى الاتحاد السكندري

انتقل عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "عمار حمدي ينتقل إلى الاتحاد السكندري لمدة ٦ شهور على سبيل الإعارة بعد تدخل الكابتن محمود الخطيب".

في سياق آخر أكدت الدكتور هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن هناك لاعبين يحصلون على عقار محظور من أجل العلاج.

وقالت هانم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك لاعبين يحصلون على عقار محظور من أجل العلاج، ولكنهم يحصلون على رخصة من مكافحة المنشطات للحصول عليه لأسباب مرضية".

وأكملت: "مثلما كان يحدث مع محمد بركات لاعب الأهلي السابق وحاليا هناك رياضيين من بينهم لاعبي كرة قدم يحصلون على عقاقير محظورة لكن برخصة ولذلك لا يتم معاقبتهم او ايقافهم".

وأشارت إلى أن: "الحشيش من ضمن المواد المحظورة والعقوبة الخاصة به لا تكون كبيرة، لأن هناك حالات علاجية يتم استخدام الحشيش فيها".

وأوضحت: "أن الإيقاف يمكن أن يصل لعامين في المواد المحظورة المحددة، ومن الممكن تقليص العقوبة بعد عمل جلسة استماع للاعب ويتم الكشف عن وجود ادوية يستخدمها".

وأتمت: "لا أقدر على القول بأن ثنائي الزمالك تعاطوا أم لا، سيظهر ذلك عند إجراء التحليل، التصريحات تثير الشك وليس تأكيد لذلك نقوم بعمل تحقيقات وتتبع وهناك إجراءات يتم اتخاذها لحسم هذا الملف".