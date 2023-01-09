إطلالة شتوية .. ريهام أيمن تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت ريهام أيمن، مرتديه بنطال أنيق من الجينز باللون الرمادي، ونسقت معه بلوفر باللون الرمادي أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ريهام أيمن

https://www.instagram.com/reel/CnMhbzbB5o1/?igshid=NTdlMDg3MTY=