إطلالة كاجوال وسط الغابة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صور جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري في الصور وسط الغابة ، بإطلالة كاجوال وشعرها المنسدل علي الاكتاف .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة ثانية" والذي تم عرضه في 2020،وكان بطولة كل من الفنانة ياسمين صبري، والفنان أحمد مجدي، والفنانة آيتن عامر، والفنانة هبة مجدي والفنان دياب، والفنان محمود البزاوي وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفي جمال هشام.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول ملك وهي الفنان ياسمين صبري، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وهو الفنان أحمد مجدي وخيانته لها.