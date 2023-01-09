محاولة سرقة تمثال رمسيس الثاني.. آثار أسوان تكشف الكواليس

كشف عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، تفاصيل القبض على أشخاص كانوا يقومون بالتنقيب عن الآثار بجوار تمثال رمسيس الثاني، في منطقة المحجر القديم.

وقال “سعيد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "في السادسة والنصف صباحا تلقيت مكالمة هاتفية من حراس الآثار، وأفادوا بتواجد اشخاص ينقبون عن الأثار بجوار تمثال رمسيس الثاني".

وأضاف مدير آثار أسوان "وصلنا إلى مكان قيام هؤلاء الأفراد بالحفر والتنقيب وتمكنا من ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار".

وتابع "اللصوص أكدوا في التحقيقات أنهم كانوا يخططون لسرقة تمثال رمسيس الثاني بالكامل".

وأكمل "التمثال طوله 3 أمتار، ووزنه أكثر من 25 طنا، ولا اعلم سبب رغبة هؤلاء اللصوص في سرقة التمثال".