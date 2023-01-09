الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت رانيا يوسف، مرتدية فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا يوسف