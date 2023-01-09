عضو التنسيقية: الحوار ركيزة أساسية لتجاوز الظروف الاقتصادية الراهنة

قال أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار يمثل خلال المرحلة الراهنة الركيزة الأساسية لننجو جميعا في ظل الأوضاع الاقتصادي الصعبة التي نعيشها.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بصالون التنسيقية المنعقدة بشأن دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

وأوضح بديع أنه بالنسبة لإعادة الدمج والتأهيل للمفرج عنهم، فقد تم تشكيل لجنة بالتعاون مع لجنة العفو وتنسيقية شباب الأحزاب عملت إعادة المفرج عنهم وعودتهم إلى عملهم، إضافة إلى النظر في الطرق التي تمكن الطلاب للعودة للدراسة مرة أخرى وحل مشكلة التحفظ على الأموال وترقب الوصول والمنع من السفر.

ونوه بأنه من خلال الحوار الوطني سوف نطرح رؤية جديدة بشأن إعادة الدمج والتأهيل، من أجل إنشاء مفوضية أو لجنة معنية بالدمج والتأهيل وعمل شبكة علاقات بين المؤسسات المختلفة من أجل وضع الحلول سواء من الناحية التنفيذية أو التشريعية .

واختتم اننا في حاجة إلى تغيير الخطاب الإعلامي الذي هاجم الشباب الذي تم القبض عليهم وخلق حالة من التشكيك والتخوين، وتوصيل رسالة طمأنينة لمؤسسات الدولة، لنشعر القطاعات الخاصة والعامة أننا بدأنا صفحة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة وأن الوطن يتسع للجميع.