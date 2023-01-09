ناجي قمحة: التحالف الوطنى استطاع خدمة 30 مليون مصري

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة ، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية ، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي استطاع في أقل من عام مد خدماته لحوالي 30 مليون مصري ، مشيرا إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي يواكب استراتيجية الدولة الوطنية لحقوق الإنسان .

وأضاف قمحة ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأثنين ، أن الدولة المصرية لم تكتفي بالأنشطة الخدمية التى تقدمها للفئات الأكثر احتياجا وانما امتدت للتمكين الاقتصادي لهذه الفئة، موضحا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأوضح رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق نشاطه في شهر مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية ، و يمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.