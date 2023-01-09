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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفضت 50 جنيها| تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة فى عيار 21

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

انخفضت  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، منذ قليل بمقدار 50 جنيها للجرام الواحد، حيث سجل  عيار 21    1750 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 18 1500 للجرام.


تراجع أسعار الذهب


وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1750 جنيها للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء في 15 ديسمبر بفارق 150 جنيهًا، كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,011 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,180 جنيهًا للبيع.

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الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,750 جنيها للبيع و 1,760 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1980جنيها للبيع و 2000جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,517 جنيها للبيع و 1500 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,180 جنيها للبيع و 1,200 جنيها للشراء.

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سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 13800جنيه  للبيع و 14000جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 62,911 جنيه للبيع 63,977 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 2,022,857 جنيه للبيع، و 2,057,143 جنيه للشراء.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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