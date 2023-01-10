سيرة المثقفين الفرنسيين على محك التاريخ.. ترجمة جديدة للدكتور أنور مغيث

يصدر قريبا عن الكتب خان للنشر – القاهرة، كتاب "سيرة المثقفين الفرنسيين على محك التاريخ 1944- 1968، للمؤرخ والفيلسوف الفرنسي فرانسوا دوس وترجمة دكتور أنور مغيث.

يقع هذا المبحث الهام في جزئين، الجزء الأول من 1944 – 1968 والجزء الثانى من 1968 – 1989 للمؤرخ الفرنسي فرانسوا دوس الذي لم يكن هناك أجدر منه لمواجهة مثل هذا التحدي: تاريخ بانورامي منهجي للمغامرة التاريخية والإبداعية للمثقفين الفرنسيين، من التحرير إلى الذكرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية وسقوط جدار برلين.

قدم فرانسوا دوس –من قبل- كتابه في التاريخ البنيوي في مجلدين، واهتمامه بتقُدم الأفكار وتطورها، كذلك كتبه في السيرة الذاتية المتعددة؛ ميشيل دي سيرتو، بول ريكور، بيير نورا، كورنيليوس كاستورياديس وخبرته لمدة ثلاثين عامًا، ومعرفته العميقة والحميمة إلى حد كبير بالحياة الفكرية في النصف الثاني من القرن العشرين، منحته القدرة لتتويج منجزه الفكري بمثل هذا العمل الضخم الفريد.

يغطي المجلد الأول، سيرة المثقفين الفرنسيين، على محك التاريخ 1944- 1968 من ترجمة دكتور أنور مغيث، يقدم سنوات جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار وخلافاتهما، والعلاقات المتناقضة مع الشيوعية، وصدمة 1956، والحرب الجزائرية، وبدايات العالم الثالث، واندلاع اللحظة الغولية ونزاعها: زمن هيمنت عليه محنة التاريخ، وتأثير الشيوعية وخيبة الأمل التدريجية التي تلت ذلك.

هذه بعض من معالم هذه الملحمة التي تحتضن واحدة من أكثر الفترات الإبداعية صخبًا للمثقفين الفرنسيين؛ من سارتر إلى ليفي شتراوس، ومن فوكو إلى لاكان. هذا العمل هو لوحة جدارية ضخمة مقدر لها تحديد التاريخ لثقافة من أهم الثقافات التي حكمت العالم لعدة عقود في القرن العشرين.

فرانسوا دوس، مؤرخ وفيلسوف فرنسي متخصص في التاريخ الثقافي.

أنور مغيث، كاتب ومترجم مصري، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان. صدرت له العديد من الترجمات عن الفرنسية في الفكروالفلسفة؛ كتاب كيف نصنع المستقبل؟ روجيه جارودي، بالمشاركة مع منى طلبة – كتاب في علم الكتابة، جاك دريدا – نقد الحداثة، آلان تورين. يكتب بشكل أسبوعي في جريدة الأهرام المصرية.