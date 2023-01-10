عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سيرة المثقفين الفرنسيين على محك التاريخ.. ترجمة جديدة للدكتور أنور مغيث

سيرة المثقفين الفرنسيين
"سيرة المثقفين الفرنسيين على محك التاريخ".. ترجمة أنور مغيث

يصدر قريبا عن الكتب خان للنشر – القاهرة، كتاب "سيرة المثقفين الفرنسيين على محك التاريخ 1944- 1968، للمؤرخ والفيلسوف الفرنسي فرانسوا دوس وترجمة دكتور أنور مغيث. 

يقع هذا المبحث الهام في جزئين، الجزء الأول من 1944 – 1968 والجزء الثانى من 1968 – 1989 للمؤرخ الفرنسي فرانسوا دوس الذي لم يكن هناك أجدر منه لمواجهة مثل هذا التحدي: تاريخ بانورامي منهجي للمغامرة التاريخية والإبداعية للمثقفين الفرنسيين، من التحرير إلى الذكرى المئوية الثانية للثورة الفرنسية وسقوط  جدار برلين.

txt

بعد عرض فيلم الباب الأخضر.. رسالة نسرين أسامة أنور عكاشة لرؤوف عبد العزيز

txt

أنور فوزي: آخر فرصة لقبول طلبات إنهاء منازعات «الضريبة العقارية» غدًا

قدم فرانسوا دوس –من قبل- كتابه في التاريخ البنيوي في مجلدين، واهتمامه بتقُدم الأفكار وتطورها، كذلك كتبه في السيرة الذاتية المتعددة؛ ميشيل دي سيرتو، بول ريكور، بيير نورا، كورنيليوس كاستورياديس وخبرته لمدة ثلاثين عامًا، ومعرفته العميقة والحميمة إلى حد كبير بالحياة الفكرية في النصف الثاني من القرن العشرين، منحته القدرة لتتويج منجزه الفكري بمثل هذا العمل الضخم الفريد. 

يغطي المجلد الأول، سيرة المثقفين الفرنسيين، على محك التاريخ 1944- 1968 من ترجمة دكتور أنور مغيث، يقدم سنوات جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار وخلافاتهما، والعلاقات المتناقضة مع الشيوعية، وصدمة 1956، والحرب الجزائرية، وبدايات العالم الثالث، واندلاع اللحظة الغولية ونزاعها: زمن هيمنت عليه محنة التاريخ، وتأثير الشيوعية وخيبة الأمل التدريجية التي تلت ذلك. 

هذه بعض من معالم هذه الملحمة التي تحتضن واحدة من أكثر الفترات الإبداعية صخبًا للمثقفين الفرنسيين؛ من سارتر إلى ليفي شتراوس، ومن فوكو إلى لاكان. هذا العمل هو لوحة جدارية ضخمة مقدر لها تحديد التاريخ لثقافة من أهم الثقافات التي حكمت العالم لعدة عقود في القرن العشرين. 
فرانسوا دوس، مؤرخ  وفيلسوف فرنسي  متخصص في التاريخ الثقافي.

أنور مغيث، كاتب ومترجم مصري، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة بجامعة حلوان. صدرت له العديد من الترجمات عن الفرنسية في الفكروالفلسفة؛ كتاب كيف نصنع المستقبل؟ روجيه جارودي، بالمشاركة مع منى طلبة – كتاب في علم الكتابة، جاك دريدا – نقد الحداثة، آلان تورين. يكتب بشكل أسبوعي في جريدة الأهرام المصرية. 

الكتب خان سيرة المثقفين الفرنسيين أنور مغيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

إلغاء قرار الحجز | عاجل .. عبدالله السعيد يصفع الأهلي

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

بسبب الأمطار..هبوط أرضي يبتلع سيارة بالتجمع الأول ..صور

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ترشيحاتنا

أول تعليق من الفنان أحمد السعدني على أخبار وفاة والده

أشتيه: إسرائيل تستهدف دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الهاوية ماليا ومؤسساتيا

انفجار داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

إعلامي يكشف تفاصيل عرض الزمالك الجديد لضم نجم سيراميكا كليوباترا

بفرمان من الخطيب.. مسئول الأهلي يحسم موقف كهربا.. تفاصيل

يحيى الكومي يكشف أسباب استقالته من رئاسة الإسماعيلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الجاهزة.. طريقة تحضير القهوة السعودية

قبل معرض القاهرة.. روائية مصرية تدشن مبادرة لدعم الكُتاب الشباب

دراسة: يجب علاج السمنة مبكرا عند الأطفال لهذا السبب

أغربها النعاس.. تناول هذه الفاكهة الشتوية بكثرة يصيبك بأمراض مختلفة

فيديو

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

تحرشوا بجسمى النحيل.. وفاء سالم: انتهكونى بقسوة ووقاحة.. فيديو

تلاوة القرآن .. ماذا حدث في عزاء ابن جورج وسوف ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ