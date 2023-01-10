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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخميس.. خالد الصاوي ضيف أسما إبراهيم في برنامج حبر سري

خالد الصاوي
خالد الصاوي

يحل النجم خالد الصاوي ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في الحلقة الثانية من حلقات الموسم الرابع من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

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وتحدث خالد الصاوي عن فرق السن بينه وبين زوجته، وعن المشاكل الصحية التي واجهها في الفترة الأخيرة.

وكشف السبب الحقيقي وراء عدم رغبته في الإنجاب، كما تحدث عن سبب تكرار شائعة وفاته.

مواعيد برنامج حبر سري

يذاع برنامج حبر سري بموسمه الرابع على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس و الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

خالد الصاوي نجوم الفن الوطن العربي القاهرة والناس الإعلامية أسما ابراهيم

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