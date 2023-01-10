حمدي رزق: الإبراشي حبيب قلبي.. وأحب بلده لدرجة العشق

أحيا الإعلامي حمدي رزق، الذكرى السنوية الأولى لوفاء الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وقال حمدي رزق في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "وائل الإبراشي حبيب قلبي، وهو جزء من عمري ذهب بعيدا".

وأضاف حمدي رزق:" وائل الإبراشي رحلة كبيرة وكان شاطر أوي ومدرك دوره الوطني، ووائل الإبراشي أحب مهنته لدرجة الإدمان وأحب بلده لدرجة العشق".

وتابع حمدي رزق: "وائل الإبراشي مواطن مصري وطني جدع وشهم وحبيب ناسه وصاحب صاحبه ومذاكر كتاب الوطن كويس".

وأكمل حمدي رزق:" وائل الإبراشي إعلامي من طراز رفيع، وكان حالة استثنائية في جيله، وما قدمه الإبراشي لوطنه؛ كان كثيرا، وهو رجل من رجال الوطن العظماء".