بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

قدمت الشيف سالى فؤاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير عمل المكرونة المبكبكة.

مقادير المبكبكة :

٤٠٠ جرام مكرونة

٢/١ كيلو لحم مقطع مكعبات

٢ حبة بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات

١ ملعقة كبيرة زبدة

١ إلى ٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

١ بصلة كبيرة مقطعة مكعبات

٢ فص ثوم مهروس

١ كوب عصير طماطم

٢ ملعقة كبيرة معجون الطماطم

١ ملعقة صغيرة قرفة

١ ملعقة صغيرة كمون

١ ملعقة صغيرة كاري

٢/١ ملعقة صغيرة فلفل أسود

٢ حبة هيل

٢ حبة قرنفل

رشة زنجبيل

فلفل حار (حسب الرغبة)

ملح (حسب الرغبة)

نعناع

٦ أكواب ماء

طريقة عمل المبكبكة :

١- في وعاء مناسب توضع ملعقة الزبد والزيت ونضيف قطع اللحم وتتبل بالملح والفلفل.

٢- يضاف البصل ويقلب مع اللحم إلى أن يصبح ذهبي اللون ثم نضيف الثوم ويقلب.

٣- نضيف البهارات والملح ثم كوب عصير الطماطم والصلصلة ويُضاف إليهم الماء بالتدريج.

٤- عندما ينضج اللحم تقريبًا نضيف البطاطس والمكرونة والنعناع، ثم تترك على نار هادئة إلى أن تنضج.

ملحوظة: يمكن تعديل كمية الماء حسب الحاجة

، كما يمكن استبدال النعناع بالبقدونس أو الكزبرة أو الريحان.