بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

قدمت الشيف سالى فؤاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تحضير عمل المكرونة المبكبكة.
مقادير المبكبكة :
٤٠٠ جرام مكرونة
٢/١ كيلو لحم مقطع مكعبات
٢ حبة بطاطس متوسطة مقطعة مكعبات
١ ملعقة كبيرة زبدة
١ إلى ٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي
١ بصلة كبيرة مقطعة مكعبات
٢ فص ثوم مهروس
١ كوب عصير طماطم
٢ ملعقة كبيرة معجون الطماطم
١ ملعقة صغيرة قرفة
١ ملعقة صغيرة كمون
١ ملعقة صغيرة كاري
٢/١ ملعقة صغيرة فلفل أسود
٢ حبة هيل
٢ حبة قرنفل
رشة زنجبيل
فلفل حار (حسب الرغبة)
ملح (حسب الرغبة)
نعناع
٦ أكواب ماء
طريقة عمل المبكبكة :
١- في وعاء مناسب توضع ملعقة الزبد والزيت ونضيف قطع اللحم وتتبل بالملح والفلفل.
٢- يضاف البصل ويقلب مع اللحم إلى أن يصبح ذهبي اللون ثم نضيف الثوم ويقلب.
٣- نضيف البهارات والملح ثم كوب عصير الطماطم والصلصلة ويُضاف إليهم الماء بالتدريج.
٤- عندما ينضج اللحم تقريبًا نضيف البطاطس والمكرونة والنعناع، ثم تترك على نار هادئة إلى أن تنضج.
ملحوظة: يمكن تعديل كمية الماء حسب الحاجة
، كما يمكن استبدال النعناع بالبقدونس أو الكزبرة أو الريحان.