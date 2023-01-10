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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من سيارتها.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار على إنستجرام

صدى البلد

خطفت الفنانة ياسمين رئيس، الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين بلوك كاجوال، من داخل سيارتها، وارتدت نضارة شمسية اخفت ملامحها الجميلة

وتشارك ياسمين رئيس حاليا فى تصوير مسلسل" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك في بطولته باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولي، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من النجوم.


العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقي غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

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