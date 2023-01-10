كانوا هيحتفلوا بالكريسماس.. تجديد حبس 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات حبس 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة على عملاءهم بمناسبة الاحتفال الكريسماس 15 يوما ط على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.





وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تابعت بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية يحملان جنسية إحدى الدول مقيمان بالقاهرة تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب وترويج المواد المخدرة خاصة عقار "الإكستاسى" المخدر بقصد ترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر ، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم إستهدافهما وضبطهما ، حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر وبحوزتهما عدد 3000 قرص مخدر لعقار "إكستاسى" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان .

وبتطوير مناقشة المتهمين تبين تحصلهما على الأقراص المخدرة المضبوطة من عنصرين من العناصر الإجرامية " أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول"مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر .

تم استهدافهما وضبطهما ، حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما عدد 3500 قرص مخدر لعقار "إكستاسى" – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان .