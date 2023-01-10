بيرو: مقتل 17 شخصا جراء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

لقى 17 شخصا على الأقل مصرعهم جراء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة "خولياكا" جنوب شرق بيرو .



ونقلت قناة ( فرانس 24) الإخبارية عن مسؤولين محليين في مدينة خولياكا قولهم إن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون برحيل الرئيسة دينا بولوارت خلفت 17 قتيلا على الأقل بعد محاولة المتظاهرين اقتحام مطار المدينة جنوب شرقي البلاد.



ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي، التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو، لكن البرلمان عينها مكانه عندما عزله في ديسمبر الماضي؛ ردا على محاولة الرئيس الاشتراكي حل السلطة التشريعية في البلاد.