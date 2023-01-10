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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفاندوفسكي يزين قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

فريق برشلونة
فريق برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني 2023، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

وتقام منافسات بطولة السوبر الإسباني خلال الفترة من 11 لـ  15 يناير، بمشاركة برشلونة وريال مدريد وريال بيتيس وفالنسيا، ومن المقرر أن يتلقي البلوجرانا مع ريال بتيس بعد غد الخميس، في الدور نصف النهائي.

وشهدت قائمة برشلونة لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني، عودة روبرت ليفاندوفسكي وجوردي ألبا، بعد غيابها عن مواجهة أتلتيكو مدريد الماضية في الدوري الإسباني، للإيقاف.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن - بينيا - تينياس.

خط الدفاع : جوردي ألبا - ماركوس ألونسو - بالدي - إريك جارسيا - كوندي - كريستينسن - أراخو - بيليرين.

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس - فرينكي دي يونج-  بوسكيتس -  سيرجي روبيرتو - فرانك كيسي - بيدري - بابلو توري.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - ممفيس ديباي - رافينيا.

 

برشلونة السوبر الإسباني ليفاندوفسكي السعودية قائمة برشلونة

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