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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تذكروا جرائم الحرب.. الصين تحذر أستراليا من اليابان

الصين واليابان
الصين واليابان

اعتبرت الصين، اليوم الثلاثاء، أن على أستراليا أن تتذكر جرائم الحرب التي ارتكبتها اليابان خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن تتقارب من طوكيو، التي وقعت معها كانبيرا اتفاقًا أمنيًا تاريخيًا في شهر أكتوبر الماضي.

وقال السفير الصيني لدى أستراليا شياو تشيان إنه "خلال الحرب العالمية الثانية غزت اليابان أستراليا وقصفت داروين وقتلت أستراليين، وأطلقت النار على أستراليين" من أسرى الحرب.

وأضاف: "احذروا مما سيحدث في المستقبل، عندما يهددك شخص ما، يمكن أن يهددك مرة أخرى"، مذكراً بأن "الصين كانت صديقة لكم".

وتحاول حكومة يسار الوسط الأسترالية إصلاح العلاقات مع بكين التي توترت بشكل كبير في ظل حكومة المحافظين السابقة.

لكنها وقعت اتفاقاً أمنياً تاريخياً، في شهر أكتوبر الماضي، مع اليابان، منافسة الصين الإقليمية، يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين.

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وقال سفير اليابان في أستراليا لصحيفة "ذي استراليان"، هذا الأسبوع، إنه "يجب الحذر من الصين"، ما أثار غضب شياو.

والصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لكنّ العلاقة بين البلدين تدهورت خلال السنوات  الماضية.

وبلغ الخلاف بين البلدين ذروته في عام 2020 عندما طالبت كانبيرا بإجراء تحقيق لتحديد منشأ “فيروس كورونا”، وأقصت مجموعة هواوي العملاقة الصينية للاتصالات من مشروع مد شبكة إنترنت الجيل الخامس "جي-5".

وردت الصين بفرض سلسلة من التدابير الاقتصادية استهدفت عشرات المنتجات الأسترالية، ولا سيما الشعير واللحوم والنبيذ.

الصين هواوي اليابان استراليا أسرى الحرب

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