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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتحتاج عيش .. طريقة عمل فخارة اللحمة

فخارة اللحمة
فخارة اللحمة

تعد فخارة اللحمة بالعجين من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها لكسر روتين الأطباق التقليدية خاصة فى العزومات والمناسبات العائلية.

طريقة عمل فخارة اللحمة بالعجين بمذاق شهي من خلال وصفة الشيف شربيني. 

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مقادير فخارة اللحمة:
لحم موزة
بصل مقطع أرباع
كزبرة مفرومة 

بقدونس مفروم
بهارات لحمة
كزبرة جافة مطحونة
كمون جاف مطحون
ملح
جزر
قرع
كوسة
فلفل رومي

“العجينة”
نصف كوب ماء
ملعقة زيت
نصف ملعقة خميرة
ربع ملعقة سكر
كوب دقيق

طريقة عمل فخارة اللحمة:
* اسلقى اللحمة مع بصل وجزر وحبهان وكرفس  وورق لورا وملح وفلفل أسود .
* في طاسة  بها سمنة على النار شوحي البصل والخضار على النار ثم ضعي اللحمة بعد سلقها وتشوح مع الخضار والبصل وارتكي الخليط جانبا حتى تجهزي العجينة.
* اخلطي كل مكونات العجينة معا حتى تتجانس جيدا أو ضعيها فى العجان الكهربائي ثم تغطى وتترك حتى تختمر فى مكان دافئ ثم تفرد جيدا. 

*ضعي خليط اللحمة والخضار فى طاجن وغطى وجهه بالعجين وادخليه فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم فخارة اللحمة ساخنة بدون أرز أو خبز.

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