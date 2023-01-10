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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الأمريكية تحبط عملية تهريب أسحلة من إيران إلى اليمن

صدى البلد

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، عن قيام البحرية الأمريكية باعتراض قارب صيد قام بتهريب أكثر من 2000 بندقية هجومية من طراز AK-47 من إيران إلى اليمن.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان اليوم، إن سفينة الدورية الساحلية "يو إس إس شينوك" رصدت قاربا الأسبوع الماضي يبحر في المياه الدولية في خليج عمان على طريق يستخدم تاريخيا لتهريب البضائع غير المشروعة إلى الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقالت البحرية إنه تم نشر فريق على متن القارب الذي كان يقل طاقما من ستة مواطنين يمنيين بحوزتهم 2116 بندقية من طراز AK-47، يعد نقلها إلى المتمردين الحوثيين انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا في البيان إن "التدفق غير المشروع للأسلحة من إيران عبر الممرات المائية الدولية له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "نحن ملتزمون بأمن واستقرار المنطقة وتطبيق القانون الدولي، وإلى جانب قواتنا الشريكة، ستعمل القيادة المركزية الأمريكية على ردع واعتراض هذا النوع من المواد الفتاكة في المنطقة سواء أكان ذلك عن طريق الجو أو البر أو البحر".

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين التي تعترض فيها البحرية الأمريكية سفن صيد في خليج عمان لتهريب أسلحة من إيران إلى اليمن.
 

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