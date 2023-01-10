التنمية المحلية: صرف 1.5 تريليون جنيه على تطوير الصعيد.. فيديو

أكد هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية صعيد مصر، أنه هناك تغير تنموي حقيقي في محافظات الصعيد .

وقال هشام الهلباوي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" إرادة سياسية لتحقيق التنمية في الصعيد ".

وأضاف هشام الهلباوي :" لأول مرة يحصل الصعيد على 30% من موازنة الدولة لإحداث التطوير والتنمية الشاملة".

وتابع هشام الهلباوي :" تم صرف 1.5 تريليون جنيه على تنمية صعيد مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية ".

واكمل هشام الهلباوي :" يتم العمل على تطوير قرى الصعيد وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وإيصال الغاز الطبيعي للمنازل وإنشاء مباني الخدمات الحكومية والصحية، إضافة إلى انشاء المدارس ".