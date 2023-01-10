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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية: صرف 1.5 تريليون جنيه على تطوير الصعيد.. فيديو

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية صعيد مصر، أنه هناك تغير تنموي حقيقي في محافظات الصعيد .

 

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وقال هشام الهلباوي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  إرادة سياسية لتحقيق التنمية في الصعيد ".

 

 وأضاف هشام الهلباوي :" لأول مرة يحصل الصعيد على 30% من موازنة الدولة لإحداث التطوير والتنمية الشاملة".

 

 وتابع هشام الهلباوي :" تم صرف 1.5 تريليون جنيه على تنمية صعيد مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية ".

 

 واكمل هشام الهلباوي :" يتم العمل على تطوير قرى الصعيد وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وإيصال الغاز الطبيعي للمنازل وإنشاء مباني الخدمات الحكومية والصحية، إضافة إلى انشاء المدارس ".

 

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