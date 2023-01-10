لتقديم الاستشارات التنموية.. بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وهيئة تنمية الصعيد

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع اللواء ا.ح شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الى جانب المتخصصين بهيئة تنمية الصعيد.

واوضحت الجامعة في بيان لها اليوم البروتوكول يهدف إلي التعاون المشترك والمثمر بين الجانبين في شتى المجالات التنموية فيما يخص التنمية في محافظات صعيد مصر ، في إطار الخطة العامة للدولة وتنمية الخدمات الإجتماعية والثقافية والعلمية والإقتصادية؛ بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسه تعود بالنفع على مجتمع الصعيد .

كما يتضمن إعداد الدراسات التفصيلية، وإعداد الزيارات الميدانية للمتخصصين بالجامعة ، بالاضافة إلي تقديم الإستشارات الهندسية من قبل المكتب الإستشارى الهندسي بكلية الهندسة، و تقديم الدعم الفني والمشورة، الي جانب تقديم جزء من المنح الدراسية والدورات التدريبية لتدريب العاملين والتابعين للهيئة ولأبناء الصعيد، وإثقالهم بالخبرات المتعددة فيما يخص مجالات التنمية.

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد (2)

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد (3)

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد (4)

جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد (5)