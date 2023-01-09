الفشنى: تدربنا على أغنية الصعيد وناسه عدة أيام من أجل احتفالية سوهاج

أعرب الفنان وائل الفشنى عن سعادته بإشادة وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى له فى حفل افتتاح مشروعات قومية فى سوهاج.

وقال وائل الفشنى فى تصريح خاص لصدى البلد : أن تكريم الرئيس لى فخر كبير وحاولنا فى هذا الاحتفال أن نحيى التراث الشعبى وقدمنا أغنية “الصعيد وناسه” والتى لاقت اعجاب الرئيس.

وأضاف وائل الفشنى : "بذلنا مجهود كبير من أجل تقديم هذه الأغنية بالشكل الذى ظهرنا عليه خلال الاحتفالية حيث قمنا بعدة تدريبات عليها مع فرقة الفنون الشعبية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لمغني الفلكور الشعبي السوهاجي " وائل الفشني " ، قائلا : " أستعد لتقديم العرض في افتتاح مدينة الثقافة والفنون وبقولك كده عشان إحنا محتاجين ده " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج : محتاجين نحيي تراثنا وفنوننا وتكون فرصة عشان الناس في مصر تشوفكم .. شدوا حيلكم " .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور طما على النيل بسوهاج، كأحد أهم محاور التنمية.