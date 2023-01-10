كورتوا: انتقال رونالدو للنصر دليل على رغبة السعودية في التطور

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن انتقال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي دليل على طموح المملكة العربية السعودية في التطور كدولة كروية.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي بعقد يمتد حتى 2025 براتب قياسي، بعد فسح عقده مع مانشستر يونايتد.

وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام فالنسيا في السوبر الإسباني "انتقال كريستيانو يوضح أن هذا البلد يرغب في تطوير الرياضة".

وأضاف "كريستيانو اختار القدوم إلى هنا بناء على قراره، لكن هذا يظهر أن السعودية ترغب في التطوير، لقد تعاقدوا معه من أجل الفوز بالدوري".

واتفق الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب النادي الملكي مع كورتوا في نفس وجهة النظر وقال "كريستيانو صفقة مذهلة، نتمنى له التوفيق، إنه أسطورة نادينا مثل جاريث بيل الذي أعتزل بالأمس، سيبقيان في قلوب كل المدريديين".