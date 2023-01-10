بفستان مجسم.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي في الصور ، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية “فستان ” باللون الاورنج مكشوف من الكتف ومجسما وهو ما عرضها للانتقاد من قبل متابعيها على السوشيال ميديا.

ولفتت مي الأنظار في الصور بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مي حلمي على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.