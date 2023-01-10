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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصور الأولى.. لحريق خزان وقود مصنع أسمنت قنا

حريق اسمنت قنا
حريق اسمنت قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، من السيطرة على حريق اندلع بخزان مازوت بمصنع أسمنت قنا بمنطقة قفط الصناعية.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد اندلاع حريق داخل خزان وقود بمصنع أسمنت قنا، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية في قنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بـ ٤ سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، للتعامل الفوري مع النيران قبل أن تمتد لبقية أقسام المصنع.

 

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق أسفر عن تلفيات بخزان الوقود، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

 

حريق اسمنت قنا

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قنا حريق أسمنت قنا الحماية المدنية منطقة قفط الصناعية خزان وقود

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