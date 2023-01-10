الصور الأولى.. لحريق خزان وقود مصنع أسمنت قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة قنا، من السيطرة على حريق اندلع بخزان مازوت بمصنع أسمنت قنا بمنطقة قفط الصناعية.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد اندلاع حريق داخل خزان وقود بمصنع أسمنت قنا، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

دفعت إدارة الحماية المدنية في قنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بـ ٤ سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، للتعامل الفوري مع النيران قبل أن تمتد لبقية أقسام المصنع.

تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق أسفر عن تلفيات بخزان الوقود، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.