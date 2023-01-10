شاهد..لحظة القبض على مسجل بورسعيد بعد مطاردة وإطلاق نار عشوائي أرهب المواطنين

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لحظة إلقاء القبض على مسجل بورسعيد الخطر والذي أطلق النار عشوائيا من سلاح آلي كان بحوزته .

وأوضح مقطع الفيديو تمكن رجال الأمن بقسم شرطة ضواحى بورسعيد من ضبط المسجل عقب إصابته بـ ٣ طلقات نارية استقرت إحداها فى يده والأخريان بقدمه.

كما أظهر الفيديو هلع مواطني منطقة الحاسب الآلي بحى المناخ فى بورسعيد والتى سقط بها المسجل مصابا من جراء طلقات النار لاستهدافه.

وحصل صدى البلد على صورة لمسجل بورسعيد استطاع أحد المواطنين التقاطها له أثناء واقعة إطلاق النار العشوائى بنطاق حى الضواحى فى بورسعيد اليوم .

وظهر المسجل الذي أثار الذعر فى شوارع منطقتي بنك الاسكان والحاسب الآلي بمحافظة بورسعيد حاملا السلاح الآلي الذي استخدمه فى إطلاق النار العشوائى ويمسكه بيده أسفل عباءة كان يرتديها.

وأكد شهود العيان الذين تمكنوا من النجاة من الحادث أن المسجل كان يحمل السلاح بيد ويضمه بالاخرى وبدى أنه فاقد لإحدى يديه فى حادث قديم قبل سجنه والإفراج عنه مؤخرا.

كان ضباط قسم شرطة الضواحى فى محافظة بورسعيد تمكنوا من إصابة مسجل خطر اثار الذعر بمنطقة بنك الاسكان عقب إطلاقه النار عشوائيا على أحد محلات قطع الغيار المستعملة و الشوارع المحيطة به مما تسبب فى إصابة أحد العمال بالمنطقة.

وقامت القوات بمطاردة المسجل وتضييق الخناق عليه دون إطلاق نار لإصابته حتى لا يصاب مواطنون ابرياء وانتظرت القوات لحين وصول المسجل منطقة ابراج الحاسب الآلي بمنطقة خالية فبادرت القوات بإصابته بثلاث طلقات استقرت إحداها فى يده والاخريان فى قدمه .

تم نقل المصاب " م . ا " إلى مستشفي الزهور التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد لتلقي العلاج تحت الحراسة المشددة بينما نقل العامل المصاب الي مستشفي السلام لتلقي العلاج .



وتم إخطار اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد الذي وجه بسرعة انتقال قيادات المديرية النظامية و البحثية إلى موقع الحادث ومعاينة الواقعة و الوقوف على أسبابها وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

الجدير بالذكر أن المسجل أفرج عنه منذ وقت قريب بعد قضائه عدة سنوات قيد الحبس فى عدة قضايا تسببت فى قبعه خلف القضبان لسنوات طويلة ليخرج رجل مسن ولكن لم يردعه السجن أو شيبته فى مواصلة فرض سيطرته على المواطنين وتصفية حساباته القديمة مع الخصوم.

