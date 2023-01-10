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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مكتبة بالقاهرة تبيع كتب تعليمية دون تفويض

صدى البلد

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مكتبة بالقاهرة لقيامه ببيع وتوزيع العديد من الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم الأزبكية بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول .

وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط 88000 كتاب تعليمى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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