كولر كلمة السر| أول تعليق من ميدو على صفقة مروان عطية للأهلي

علق أحمد حسام ميدو، على تعاقد الأهلي مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري مشددا على أنه مكسب كبير للقلعة الحمراء.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مروان عطية لاعب كويس أوي، وسيمنح مارسيل كولر مزايا نظرا لخبرته وشخصيته القوية في المباريات الكبرى والتي ظهرت مع الاتحاد"

وأضاف: "مروان عطية مكسب كبير للأهلي والتوفيق بيد الله ثم الاجتهاد بالطبع وتحمل الضغوط"

واختتم: "عندما تتعاقد مع لاعب من ناد جماهيري تضمن نجاحه بنسبة معينة، وعلى الاقل تضمن بأن اللاعب يجيد التعامل مع الضغوط الجماهيرية"