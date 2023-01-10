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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أوكلاند سيتي: الأهلي الأفضل في أفريقيا.. وأسعى لتجنب خطر هذا الرباعي

صدى البلد

 

أكد ألبرت رييرا مدرب فريق أوكلاند سيتي، أن فريق الأهلي الذي سيواجهه في كأس العالم للأندية، هو الأفضل في قارة أفريقيا.
قال ألبرت في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيد بمواجهة الأهلي في حدث كبير مثل كأس العالم للأندية، والأهلي يعد الأفضل في أفريقيا، وتابعت الفريق جيدا مؤخرا، لدراسته جيدا" 
أضاف: "الأهلي يملك لاعبين دوليين مميزين للغاية، وأعلم أن الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري، والمهمة صعبة أمام الأهلي لكن كرة القدم حافلة بالمفاجآت" 
وعن أبرز وأقوى لاعبي الأهلي قال: "المالي أليو ديانج، ومحمد الشناوي الحارس وبالطبع علي معلول، وبالطبع برونو سافيو، نقاط القوة في الأهلي"

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