لوكا مودريتش يوجه رسالة لـ جاريث بيل بعد اعتزاله كرة القدم



وجه الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، رسالة وداع لزميله السابق، الويلزي جاريث بيل، عقب إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.



وكتب لوكا مودريتش عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "زميلي في الفريق الذي شاركت معه معظم المواسم خلال مسيرتي.. يا لها من مسيرة يا صديقي لقد كان من الرائع اللعب معك في ريال مدريد وتوتنهام، استمتع بحياتك".







وكان جاريث بيل أعلن الاثنين الماضي اعتزاله كرة القدم بشكل مفاجئ وهو في سن الـ33.

جدير بالذكر أن جاريث بيل حقق العديد من الألقاب، كانت أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الدوري الإسباني 3 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس ملك إسبانيا مرة، السوبر الأوروبي 3 مرات، السوبر الإسباني 3 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية مرة وكأس الدوري الأمريكي مرة.