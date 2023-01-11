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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل من لعبت معه|توني كروز يوجه رسالة لـ جاريث بيل بعد اعتزاله

جاريث بيل وكروس
جاريث بيل وكروس

 


وجه توني كروس لاعب وسط ريال مدريد رسالة الدولي جاريث بيل قائد منتخب ويلز ونجم ريال مدريد السابق بعد إعلانه اعتزاله كرة القدم، وذلك بعدما قاد منتخب ويلز للمشاركة في مونديال قطر 2022.

 

ونشر كروس عبر حسابه علي "انستجرام" صور تجمعه بجاريث بيل وكتب "واحد من افضل مالعبت معه علي الاطلاق استمتع بالحياة".


جدير بالذكر أن جاريث بيل حقق العديد من الألقاب، كانت أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الدوري الإسباني 3 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس ملك إسبانيا مرة، السوبر الأوروبي 3 مرات، السوبر الإسباني 3 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية مرة وكأس الدوري الأمريكي مرة.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١١٠_٠٥٥٧٣٩
الويلزي جاريث بيل اعتزال كرة القدم توني كروس الدوري الإسباني كأس العالم للاندية ريال مدريد

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