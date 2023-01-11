حلويات الشتا.. طريقة عمل بودينج الكاكاو

يعد بودينج الكاكاو من الحلويات الشهية التى يحبها الأطفال والكبار ويمكن تقديمها فى ليالي الشتاء للشعور بالطاقة والنشاط ومقاومة الاكتئاب .
نقدم لكم طريقة عمل بودينج الكاكاو فى المنزل بمذاق شهي ومميز من خلال وصفة ماجي حبيب .
مقادير بودينج كاكاو
2 كوب لبن
نصف كوب سكر
ثلث كوب كاكاو
3 ملعقة كبيرة نشا
3 بيضة
طريقة عمل بودينج كاكاو
* فى حلة بها اللبن على النار اذيبي النشا والسكر و أضيفى صفار البيض مع التقليب المستمر بعيدا عن النار.
* أضيفى الكاكاو وقلبي جيدا واتركى الخليط على النار حتى يصبح القوام سميك ثم ضعي بودينج الكاكاو فى أكواب وضعيه فى الثلاجة حتى يبرد وقدميه.