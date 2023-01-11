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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات الشتا.. طريقة عمل بودينج الكاكاو

بودينج الكاكاو
بودينج الكاكاو

يعد بودينج الكاكاو من الحلويات الشهية التى يحبها الأطفال والكبار ويمكن تقديمها فى ليالي الشتاء للشعور بالطاقة والنشاط ومقاومة الاكتئاب .
 

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نقدم لكم طريقة عمل بودينج الكاكاو فى المنزل بمذاق شهي ومميز من خلال وصفة ماجي حبيب .
مقادير بودينج كاكاو
2 كوب لبن
نصف كوب سكر
ثلث كوب كاكاو
3 ملعقة كبيرة نشا
3 بيضة

طريقة عمل بودينج كاكاو

* فى حلة بها اللبن على النار اذيبي النشا والسكر و أضيفى صفار البيض مع التقليب المستمر بعيدا عن النار.
* أضيفى الكاكاو وقلبي جيدا واتركى الخليط على النار حتى يصبح القوام سميك  ثم ضعي بودينج الكاكاو فى أكواب وضعيه فى الثلاجة حتى يبرد وقدميه.

بودينج الكاكاو طريقة عمل بودينج الكاكاو طريقة عمل بودينج الكاكاو الشتاء ماجى حبيب

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