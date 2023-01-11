حلويات الشتا.. طريقة عمل بودينج الكاكاو

يعد بودينج الكاكاو من الحلويات الشهية التى يحبها الأطفال والكبار ويمكن تقديمها فى ليالي الشتاء للشعور بالطاقة والنشاط ومقاومة الاكتئاب .



نقدم لكم طريقة عمل بودينج الكاكاو فى المنزل بمذاق شهي ومميز من خلال وصفة ماجي حبيب .

مقادير بودينج كاكاو

2 كوب لبن

نصف كوب سكر

ثلث كوب كاكاو

3 ملعقة كبيرة نشا

3 بيضة

طريقة عمل بودينج كاكاو

* فى حلة بها اللبن على النار اذيبي النشا والسكر و أضيفى صفار البيض مع التقليب المستمر بعيدا عن النار.

* أضيفى الكاكاو وقلبي جيدا واتركى الخليط على النار حتى يصبح القوام سميك ثم ضعي بودينج الكاكاو فى أكواب وضعيه فى الثلاجة حتى يبرد وقدميه.