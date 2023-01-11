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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب فيلم على نتفليكس|إعادة التحقيق في لغز اختفاء فتاة بالفاتيكان منذ 40 عامًا

اعادة التحقيق في
اعادة التحقيق في قضية

جذب فيلم وثائقي على منصة نتفليكس مجددًا قضية خطيرة، مما دفع الفاتيكان الى إعادة فتح التحقيق في لغز عمره أربعة عقود.

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وبحسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، سيعيد المدعون العامون بالفاتيكان النظر في قضية إيمانويلا أورلاندي، التي اختفت من أحد شوارع روما عن عمر يناهز 15 عاماً في عام 1983.

 ويأتي القرار بعد الضغط المستمر من قبل عائلتها.

وقال مدير المكتب الصحافي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني: «إن المدعي العام للفاتيكان، أليساندرو ديدي أكد أنه فتح ملف القضية بسبب الطلبات التي قدمتها عائلة أورلاندي». 

ورفض بروني القول ما إذا كان فيلم «نتفليكس» الوثائقي، «فتاة الفاتيكان»، قد يكون قد أثر على قرار إعادة فتح القضية، والذي أوردته في وقت سابق وكالة أنباء «Adnkronos» الإيطالية.

وقالت محامية عائلة أورلاندي، لاورو سجرو: «إنهم علموا بالقرار من التقارير الإخبارية ونحن سعداء ونثق في أنه سيكون هناك تحقيق دقيق ومتعمق... إذا كانت هناك أي مسؤولية تقع على عاتق الفاتيكان، فقد حان الوقت لظهور ذلك... نحن بحاجة إلى إيصال الحقيقة إلى الأسرة».

وحسب “بلومبرج”، فإنه على مدى عقود، أثار اختفاء أورلاندي فضول وإزعاج الإيطاليين وأنتج مجموعة من النظريات التخمينية التي تزعم تفسيرها، بما في ذلك ربطها بالفساد في بنك الفاتيكان، ومحاولة لاغتيال القديس يوحنا بولس الثاني عام 1981، والمافيا. ففي 22 يونيو 1983، سافرت أورلاندي، وهي واحدة من خمسة أطفال لموظف في الفاتيكان تعيش عائلته داخل أسوار الفاتيكان، لمسافة ميل واحد لحضور فصل موسيقي في جزء آخر من روما.

وشوهدت تتحدث إلى رجل في سيارة بي إم دبليو خضراء بعد ظهر ذلك اليوم. منذ ذلك الحين، لم يتم التحقق من رؤيتها.

 وفشلت التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيطالية في التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن ما حدث. 

وفي عام 2012، تم فتح قبر في روما بناء على معلومات تفيد بأن رفاتها قد تكون هناك. لكن لم يتم العثور على عظامها. 

وفي عام 2019، بعد معلومة تفيد باحتمال دفن رفاتها في مقبرة الفاتيكان بالقرب من كاتدرائية القديس بطرس، فتح المسؤولون مقبرتين هناك لكن لم يعثروا على بقايا بشرية.

نتفليكس وثائقي لغز

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