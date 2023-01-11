بفستان مجسم.. نادين الراسي تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

تألقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي في أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وخطفت نادين الراسي، انظار متابعيها مُرتدية فستانًا مُجسمًا باللون الأسود، مع مكياج رقيق برز ملامحها الجميلة، واعتمدت تسريحة شعر مميزة، نالت اعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من إسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة.



ويشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح.



بدأت نادين الراسي مسيرتها عارضة أزياء، وظهرت كموديل في عدد كبير من الكليبات الغنائية، ثم انتقلت لعالم التمثيل، ومن أبرز أعمالها "حدوتة حب، زوج تحت الإقامة الجبرية، جريمة شغف".