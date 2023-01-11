غير مقبول.. بيان عاجل من بيراميدز ضد حكم مباراة فيوتشر

أبدى الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، تعجبه واندهاشه الشديد من قرار لجنة الحكام باتحاد الكرة، بإسناد إدارة مباراة الفريق أمام فيوتشر في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، إلى الحكم محمد معروف، الذي أصبح في حكم المكلف الدائم بإدارة مباريات الفريقين.

أوضح المدير الرياضي أن الحكم محمد معروف سبق وأن أدار مباراتي الدورين الأول والثاني، للفريقين في الدوري النسخة الماضية، وتم إسناد مهمة تلك المباريات لنفس الحكم محمد معروف، ومن غير المقبول أو العدل أن يتولى الحكم إدارة المباراة الثالثة على التوالي بين الفريقين في مسابقة واحدة.

أشار إلى أنه لا يشكك مطلقا في نزاهة الحكم أو لجنة الحكام، ولكن الأمر يدعو للدهشة الشديدة والتعجب، من تولي ذات الحكم إدارة ٣ مواجهات متتالية للفريقين في بطولة الدوري، وكأنه لا يوجد حكم آخر في مصر بإمكانه إدارة مباراة تجمع بين بيراميدز وفيوتشر.

شدد هاني سعيد على أن نادي بيراميدز سبق وتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم محمد معروف بعد إدارته للقاء الدور الثاني بين فيوتشر وبيراميدز باستاد السلام، في دوري الموسم الماضي، بعدما تعرض الفريق خلال تلك المواجهة لظلم تحكيمي واضح، وكذا ترصد الحكم للمدير الرياضي وطرده خلال نفس اللقاء قبل إيقافه وتوقيع عقوبة مالية عليه إضافية من جانب لجنة المسابقات.

أشار إلى أن نادي بيراميدز منعا لأي مشاكل فإنه يحتج على تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة الفريق أمام فيوتشر مساء الأربعاء، ويطالب بإسناد اللقاء لأي حكم آخر.