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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا واليابان توقعان اتفاقية دفاعية في لندن

بريطانيا واليابان
بريطانيا واليابان

سيوقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الياباني فوميو كيشيدا اتفاقية دفاعية في لندن يوم الأربعاء تسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي بعضهما البعض، في أحدث تحرك نحو توثيق العلاقات الأمنية.

وسيوقع كيشيدا وسوناك اتفاقية دفاع متبادلة، تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في مايو أيار الماضي، بعد شهر من تعاون البلدين مع إيطاليا في برنامج جديد للطائرات المقاتلة.

وقال سوناك في بيان "اتفاق الوصول المتبادل هذا مهم للغاية لبلدينا، فهو يعزز التزامنا تجاه المحيطين الهندي والهادي".

وأضاف "في هذا العالم الذي يتزايد فيه التنافس، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تستمر المجتمعات الديمقراطية في الوقوف جنبا إلى جنب بينما نواجه التحديات العالمية غير المسبوقة في عصرنا".

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ويزور كيشيدا بريطانيا في إطار جولة بمجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية تشمل فرنسا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة، حيث تتولى اليابان حاليا رئاسة المجموعة.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش سوناك وكيشيدا التجارة وانضمام بريطانيا إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي. وفي ديسمبر كانون الأول، دشنت بريطانيا واليابان أيضا شراكة رقمية.

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