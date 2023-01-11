تفاصيل نجاح عملية استئصال قنبلة خطيرة من جذع جندي بأوكرانيا.. صور

في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أنقذ جراح أوكراني ذات صيت حياة جندي استقرت في جذعه قنبلة يدوية خطيرة خلال معركة في باخموت بأوكرانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اضطر الجراح الأوكراني، اللواء أندري فيربا إلى إجراء الجراحة علما أن القنبلة اليدوية يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

وقال حاكم المنطقة، سيرهي بورزوف، في منشور على "فيسبوك" إن "أطبائنا العسكريين أجروا عملية لإزالة قنبلة غير منفجرة من جسد جندي".

وأضاف حاكم المنطقة خلال العملية كان من المستحيل إجراء التخثير الكهربي، وهي عملية جراحية تستخدم الحرارة للتحكم في النزيف وتدمير الأنسجة غير الطبيعية لأنها قد تؤدي إلى انفجار القنبلة.

وأوضح سيرهي بورزوف أن الدكتور فيربا كان قادرا على إجراء الجراحة بنجاح وإزالة القنبلة اليدوية، منبها: "التدخل العملياتي كان ناجحا وتم إرسال الجندي المصاب لإعادة التأهيل والتعافي".

ويعد الدكتور فيربا، أحد الجراحين الأكثر خبرة في أوكرانيا، حيث يعمل في منطقة دونباس منذ عام 2014، وحصل على جوائز الدولة للدكتوراه الفخرية في أوكرانيا ودكتوراه في العلوم الطبية وقاد الآلاف من العمليات الميدانية.

الحب الروسية الأوكرانية

وقال مسؤولون في كييف إن ذلك يأتي في الوقت الذي تكثف فيه القوات الروسية هجومها على بلدة سوليدار الصغيرة لتعدين الملح في شرق أوكرانيا مما أجبر القوات الأوكرانية على صد موجات من الهجمات التي قادتها القوات المعادية.

من جانبه، نبه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الليلة الماضية أن كل شيء في البلدة "دمر بالكامل" ، حيث لم يعد هناك جدران قائمة، كما أن جثث “الجنود الروس” تتحلل في الشوارع.

ونوهت وزارة الدفاع البريطاني بإن الجنود الروس وقوات مجموعة بوتين المتعاقدة مع فاجنر يسيطرون الآن على الأرجح على معظم بلدة تعدين الملح بعد التقدم في الأيام الأربعة الماضية.

تفاصيل نجاح عملية استئصال قنبلة خطيرة من جذع جندي أوكراني

تفاصيل نجاح عملية استئصال قنبلة خطيرة من جذع جندي أوكراني