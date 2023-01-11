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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد تحذيرات الأرصاد.. 8 نصائح تجنبك حوادث الطرق تحت المطر

أرشيفية
أرشيفية

نصائح تجنبك حوادث الطرق تحت المطر.. قدم الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، عددًا من النصائح الهامة لتجنب وقوع الحوادث أثناء القيادة تحت المطر، وجاء ذلك بعد تحذيرات الأرصاد، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بأمطار رعدية سيضرب البلاد بداية من مساء اليوم وحتى صباح غد، الخميس.
 

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أمطار رعدية تجتاح البلاد.. مناشدة عاجلة لقائدي المركبات: تجنبوا هذه الطرق


إرشادات لـ تجنب حوادث الطرق تحت المطر

وقال “مهدي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” والمُذاع عبر فضائية “تن”، إنه قبل التحرك في مثل هذه الأجواء، يجب التأكد من أن المركبة صالحة للاستخدام وذلك من خلال:

ـ يجب أن تكون الحالة الفنية لإطارات السيارة في حالة جيدة.

ـ يجب تغيير جلد “المسحات” و"الإربة" الخاصة بها.

ـ التأكد من أن فرامل السيارة تعمل بحالة جيدة.

ـ كما يجب العمل على أن تكون السيارة غير كثيرة الأعطال.

ـ أثناء القيادة يجب الالتزام بسرعات القيادة المعلن عنها من الإدارات المختلفة للمررو.

ـ وجود إضاءات خاصة للشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر.

ـ تشغيل الانتظار أثناء حركة المركبة في وقت الشبورة المائية يساعد على معرفة أن هناك مركبة تسير في الأمام.

ـ يجب تجنب الدخول في المناطق التي يوجد بها الكثير من تجمعات المياه وخاصة إذا كانت المركبة منخفضة.

ـ لا بد أن يلتزم السائق بجميع الإرشادات المرورية.
 




 


 

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