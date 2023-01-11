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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل يهدد الذكاء الاصطناعي وظائفنا في المستقبل.. خبير تكنولوجيا معلومات يجيب

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي: إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل كبير جدا وتعتمد على تقنيات التعلم الآلي وتحاكي أداء البشر وبعد فترة من الفترات تتفوق على هذا الأداء بصورة كبيرة جدا وتستطيع القيام بأعمال بدقة وسرعة أكبر بكثير من الصورة البشرية.

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وأضاف شمس الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، أنه على الرغم من كل ما نشهده الآن من تطور لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى أننا لم نشهد غير 1% من الصورة التي ستكون عليها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستقبل. 


وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، إلى أن ستيفن هوكنج أكد أنّ أكبر خطر يهدد البشرية هو الذكاء الاصطناعي، حيث يحل محل مهن كثيرة منها المذيع الروبوت، وبعد سنوات قليلة قد يقوم بإجراء البرامج التلفزيونية مذيع روبوت، وأصبح موجودا ويقدم برامج وحلقات، وهناك مهنة المحامي حيث تم الإعلان عن أول روبوت محامي سيبدأ في الحصول على قضايا خاصة به في الشهر القادم". 


وأكد الدكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن  "الذكاء الاصطناعي مسؤول عن خطوط إنتاج كاملة في عدد من المصانع والمنشآت، التكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقوم بمساعدة الإنسان سواء كان هذا العنصر البشري يقوم ببرمجة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ المهام أو الإشراف على الأداء الخاص به، كما يمتاز الذكاء الاصطناعي بالتعلم الآلي، وبالتالي قد يشكل وعيا خاصا به، وهذا الكلام ليس خيالا علميا لكنه واقع، حيث شكل جوجل إدراكا ذاتيا خاصا به وهو ما يدق ناقوس الخطر". 

 

الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات الإعلام الرقمي المستقبل ستيفن هوكنج

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