عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس وزراء الصومال وعدد من مسئولى الحكومة يزورون العاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي

نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة لوفد رفيع المستوى من دولة الصومال الشقيقة، ضم  الدكتور  حمزة عبدي بري، رئيس الوزراء الصومالي وأعضاء ومسئولين من الحكومة الصومالية  إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد أهم معالمها، حيث كان في استقبالهم  المهندس  شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وبدأت زيارة الوفد الصومالي،  باستقبال الوفد بمقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تقديم عرض عن الموقف التنفيذي لمكونات العاصمة الإدارية الجديدة، وتوضيح اهم المعالم الرئيسية بها، كما تم استقبال بعض الاستفسارات والتساؤلات من الوفد الصومالي، وتم الرد عليها من  المهندس شريف الشربيني،  رئيس الجهاز.

الإسكان تناقش النماذج التطبيقية للأبحاث العلمية لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي

وزير الإسكان: تنفيذ أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة على 465 ألف متر

ثم قام رئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له، بجولة تفقدية بالمشروعات التي تم وجارٍ العمل بها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من من منطقة الأعمال المركزية CBD والتي تضم عدداً من الأبراج متنوعة الأنشطة والاستخدمات يتوسطها البرج الأيقوني وهو أعلى مبنى في إفريقيا بارتفاع حوالي 400 متر، حيث تم تقديم شرح وتوضيح كامل عن المنطقة، ثم صعد الوفد إلى الدور الـ74 وشاهدوا أهم معالم المدينة. 

وقدم المهندس شريف الشربيني،  من منطقة منصة المشاهدة بالدور الـ74 بالبرج الأيقوني، شرحاً توضيحيا عن أهم مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل المدينة الرياضية ومنطقة البنوك والأحياء السكنية والحي الحكومي والحدائق المركزية وغير ذلك من المشروعات.

ثم انتقل الوفد الصومالي رفيع المستوى، إلى زيارة مشروع الحدائق المركزية والتي تعد من اكبر الحدائق المركزية على مستوي العالم، وتفقدوا أهم مكوناتها، والتي تضم منطقة البحيرة وساحة الاحتفالات والبرجولات، وغيرها.

ثم استكمل رئيس الوزراء الصومالي،  الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت  مسجد مصر والحي الحكومي والذي يضم:- مبنى مجلس الوزراء -  ومبنى البرلمان - مباني الوزارات،  ثم تفقدوا منطقة قوس النصر والنصب التذكاري.

وأبدى أعضاء الوفد الصومالي إعجابهم الشديد  وانبهارهم بما ينجزه المصريون في هذا الصرح العظيم، وهو العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين  زيادة أطر  التعاون بين مصر والصومال في مختلف المجالات.

وفى ختام الجولة تقدم رئيس وزراء الصومال،  بالشكر لكل المصريين، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل من ساهم في تنفيذ المشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة، حيث يعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة، خير دليل على عظمة  المصريين بناة الأهرامات أكبر شاهد على عظمتهم.
 

جهاز العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الاسكان الحدائق المركزية مال واعمال الحكومة الصومالية اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

الأمر لا يحتاج إلى شرح.. فيفا يصدم محمود كهربا

نجم الزمالك يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عمر كمال عبد الواحد

خشية الفتك بها.. فتاة تحاول القفز من بلكونة عمارة في طنطا |شاهد

موضوعات متعلقة

الإسكان: جار تنفيذ 4 خطوط كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات

ترشيحاتنا

احذر بالاسماء .. أدوية تظهر إيجابية تعاطي المخدرات تعرف عليها

هذه الهواتف تفقد دعم واتساب إلى الأبد.. إليك القائمة الكاملة

شوبير لمسؤولي الكرة: يجب الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11_1_2023| فيديو

سعر الدولار في البنوك الآن.. اعرف التفاصيل

روشتة من الشيخ الشعراوي لعلاج مشاكل الحياة.. استمع لها وأرح قلبك وعقلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فيديو

بيض السمان متوفر بوزارة الزراعة بـ 80 قرشا

عملته ازاي؟ رد فعل عادل إمام على تقديم أحمد شاكر لـ فريد الأطرش

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ