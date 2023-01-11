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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات ندوة جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية

صدى البلد

انطلقت منذ قليل، فعاليات الندوة الشهرية لمجلة الأزهر التي تنظمها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بعنوان: «من جهود مجلة الأزهر في النهوض باللغة العربية ودعم الهوية الوطنية».

ويشارك في الندوة التي تعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات: الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة، والدكتورة وفاء كامل أستاذ اللسانيات في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ويدير الندوة الأستاذ عبد الله يسري، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

وتناقش الندوة: دور مجلة الأزهر في الدفاع عن اللغة العربية، محتوى مجلة الأزهر وأثره في الوعي اللغوي، مستقبل تعليم اللغة العربية في مصر، اللغة العربية بين الفصحى والعامية.

ويأتي موضوع هذه الندوة في إطار اعتناء مؤسَّسة الأزهر الشريف بقضية اللغة العربية باعتبارها قضية هُويَّة وبقاء، وتضطلع مجلة الأزهر منذ صدورها في غرَّة المحرَّم لعام 1349هـ الموافق مايو 1930م، بدورٍ مهم في الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها؛ وذلك من خلال الالتزام الكامل بنشر موادها التحريرية باللغة العربية الفصحى، إلى جانب تخصيص المجلة لباب يناقش علوم اللغة من نحو وصرف وأدب وبلاغة وقضايا عروضية إلى غير ذلك.

اللغة العربية الازهر الشريف الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر

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