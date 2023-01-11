رسميا.. تشيلسي يعلن إتمام صفقة جواو فيليكس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس، موهبة أتلتيكو مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووضع أتلتيكو شرطا ينص على أن يجدد جواو عقده الذي ينتهي في 2026، لعام آخر مع الفريق المدريدي.

وجاء الإعلان عن الصفقة بعد توصل أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى اتفاق، بشأن إعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الجاري، وبعدما مدد اللاعب عقده مع نادينا لموسم آخر حتى يونيو 2027.

وانضم جواو فيليكس إلى صفوف أتلتيكو مدريد، في صيف عام 2019، بعمر 19 عامًا، قادما من بنفيكا البرتغالي.

ويتحمل تشيلسي، راتب النجم البرتغالي بالكامل لما تبقى من الموسم، في إطار صفقة الإعارة التي لن تشمل خيار الشراء على الإطلاق.