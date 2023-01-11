جولة تفقدية لوزير البترول لدعم سلاسل التوريد التعدينية

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولى الثانى بالعاصمة السعودية الرياض بصحبة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة ، وبندر الخٌريف وزير الصناعة والثروة المعدنية ، وذلك في اطار مشاركته في فعاليات هذا الحدث الذى يجمع نخبة من وزراء التعدين وقادة ومستثمرى الصناعة التعدينية عالمياً.

وشملت جولة الوزير ، تفقد مناطق وأقسام المعرض التى يعكس شعار المؤتمر "نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا" حيث يتضمن منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن.



وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الى ان مصر تعزز من تواصلها مع كبار مستثمرى التعدين العالميين تطبيقاً لنهج مدروس للترويج المكثف للفرص الاستثمارية والمميزات التعدينية المتواجدة في مصر والذى تعمل عليه الوزارة في اطار خارطة طريق لتطوير وتحديث هذا القطاع واجراء الإصلاحات اللازمة لدفعه الى الامام .

وأعرب الوزير ، عن تهنئته للوزراء والمسئولين بالمملكة على نجاح المؤتمر في نسخته الثانية ، مؤكداً على دعم مصر الكامل للتعاون التعدينى مع المملكة وتبادل الخبرات التي تعزز من فرص البلدين الشقيقين في التكامل والانتفاع بمواردهما التعدينية وزيادة القيمة المضافة .