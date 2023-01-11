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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المصري

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر والزمالك والأهلي السابق عن حقيقة مشاركة محمود عبدالمنعم “ كهربا” أمام المصري .

ونشر أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك “ استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري البورسعيدي”.

تلقى اتحاد كرة القدم تأكيدا من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " حول أحقية مشاركة محمود كهربا في المباريات بداية من غدا .

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا جديدا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم  (فيفا)، للاستفسار منه عن موقف محمود عبد المنعم كهربا ومدى أحقيته في المشاركة من عدمه.

وكان فيفا أرسل خطابا للجبلاية أكد فيه أن اللاعب موقفه واضح من خلال الخطاب الذي تم إرساله من قبل، لكن الأمر لم يكن واضحا بالشكل الكافي للجبلاية.

وطلب مسئولو الجبلاية من “فيفا” ردا واضحا وخطابا جديدا للتعرف على الموقف القانوني ومدى أحقية كهربا في المشاركة من عدمه لحسم الموقف القانوني بشكل كامل وغلق تلك الصفحة.

ويرغب الأهلي في الاستفادة من كهربا وأحقيته في المشاركة في الفترة المقبلة، في الوقت الذي يرفض الزمالك الأمر.

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