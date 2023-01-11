كولر يستبعد كهربا من تشكيل الأهلي أمام المصري بعد انتهاء إيقافه رسميا| خاص

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا من قائمة الفريق التي غادرت للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ، باستاد الجيش ببرج العرب غدا.

ويري الجهاز الفني، أن اللاعب غاب منذ فترة طويلة عن المباريات، وبالتالي فهو في حاجة للمشاركة بشكل تدريجي.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته ظهر اليوم الأربعاء ، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض العديد من النقاط الفنية استعدادا لمباراة المصري.

واجتمع المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية للفريق للفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب بمروان عطية المنضم حديثا لصفوف الأهلي، والذي خاض مرانه الأول مع الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة ، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري غدا الخميس في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.