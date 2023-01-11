بعد نشر مذكراته.. الأمير هاري يكشف عن كذبة خطيرة أثارت الجدل

أعرب الأمير هاري عن استيائه من الطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام مع ما كشف عنه بعد نشر مذكراته، “سبير”.

وأعرب عن استيائه لأن أجزاء مهمة تم إخراجها من سياقها ويمكن أن تؤدي إلى سوء تفسير كلماته.

في مقابلة مع ستيفن كولبير في برنامج “The Late Show”، أعرب دوق ساسكس عن استيائه من التدوير الخطير للمقتطفات المسربة من مذكراته، ولا سيما مزاعمه المتعلقة بقتل 25 من مقاتلي طالبان خلال فترتيه في أفغانستان.

وقال الأمير هاري لكولبير: “بلا شك، أخطر كذبة قالوا لها إنني تفاخرت بطريقة ما بعدد الأشخاص الذين قتلتهم في أفغانستان. أود أن أقول إنني إذا سمعت أي شخص آخر، أي شخص آخر، يتفاخر بهذا النوع من الأشياء، فسأغضب. لكنها كذبة. كلماتي ليست خطيرة، لكن مغزى كلماتي خطير للغاية على عائلتي”.

وأرجع هاري نفسه هذا الجزء من مذكراته إلى رغبته في مساعدة قدامى المحاربين ومحاولة تقليل عدد حالات الانتحار.

وقال: “لقد اخترت مشاركتها لأنني قضيت ما يقرب من عقدين من الزمن في العمل مع قدامى المحاربين في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن أهم شيء هو أن نكون صادقين وأن أعطي مساحة للآخرين ليتمكنوا من مشاركة تجاربهم دون أي خجل، وهدفي الكامل، محاولتي في مشاركة تلك التفاصيل، هو تقليل عدد حالات الانتحار”.

وفي كتابه سبير، استذكر الملك الفترة التي قضاها في أفغانستان، حيث عمل طيارًا لطائرة هليكوبتر أباتشي، وكشف أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان.