قرار عاجل.. روسيا تعين قائدا جديدا لمجموعة القوات المشتركة في أوكرانيا

عين وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في أوكرانيا.

وتم تعيين القائد العام للقوات الجوية، سيرجي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية أوليج ساليوكوف ونائب رئيس الأركان العامة أليكسي كيم، نواب له.

وبالأمس، ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، أن الفريق أول ألكسندر لابين، الذي كان في السابق قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، عين رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات البرية للجيش الروسي، في إشارة إلى مصادر لم تسمها مقربة من الجيش الروسي. الدائرة العسكرية.

تم تعيين لابين في نهاية عام 2022، حسبما قال مصدر آخر لـ “تاس”.

ولم تصدر تصريحات رسمية رسمية بشأن التعيين كما رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التأكيد يوم الثلاثاء.

وصف المحلل العسكري إيان ماتفيف ترقية لابين بأنها "أكثر من منصب بيروقراطي وليس عسكري”.

وتعرض لابين، على الرغم من حصوله على ميدالية بطل روسيا، لانتقادات شديدة من قبل رئيس جمهورية الشيشان وحليف بوتين الموثوق به، رمضان قديروف، ويفجيني بريجوزين، الذي تشارك مجموعة فاجنر من المتعاقدين العسكريين الخاصين في القتال في شرق أوكرانيا.