عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل.. روسيا تعين قائدا جديدا لمجموعة القوات المشتركة في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

عين وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في أوكرانيا.

وتم تعيين القائد العام للقوات الجوية، سيرجي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية أوليج ساليوكوف ونائب رئيس الأركان العامة أليكسي كيم، نواب له.

وبالأمس، ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”، أن الفريق أول ألكسندر لابين، الذي كان في السابق قائدا للمنطقة العسكرية المركزية، عين رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات البرية للجيش الروسي، في إشارة إلى مصادر لم تسمها مقربة من الجيش الروسي. الدائرة العسكرية.

تم تعيين لابين في نهاية عام 2022، حسبما قال مصدر آخر لـ “تاس”.

روسيا والصين يوجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

مفاجأة.. روسيا تكشف سبب عدم وجود مفاوضات سلام مع أوكرانيا

ولم تصدر تصريحات رسمية رسمية بشأن التعيين كما رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التأكيد يوم الثلاثاء.

وصف المحلل العسكري إيان ماتفيف ترقية لابين بأنها "أكثر من منصب بيروقراطي وليس عسكري”.

وتعرض لابين، على الرغم من حصوله على ميدالية بطل روسيا، لانتقادات شديدة من قبل رئيس جمهورية الشيشان وحليف بوتين الموثوق به، رمضان قديروف، ويفجيني بريجوزين، الذي تشارك مجموعة فاجنر من المتعاقدين العسكريين الخاصين في القتال في شرق أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا سيرجي شويجو فاليري جيراسيموف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

أسعار الذهب الآن في مصر

موضوعات متعلقة

المصائب تتوالي على بايدن.. الكونجرس يتحرك ضد الرئيس الأمريكي وعائلته

قرار عاجل من البرازيل بعد دعوة أنصار بولسونارو لاحتجاجات جديدة

الكشف عن تفاصيل "حرب خفية" بين إسرائيل وإيران في سوريا

شكوك في الكونجرس بشأن أسباب تعطل الحركة الجوية بأمريكا ومطالب بالتحقيق

بيان عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

ذوبانه ينذر باختفاء مدن ساحلية.. أخطر نهر جليدي يهدد العالم

روسيا والصين يوجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

مساعدة حاسمة.. بولندا تعلن إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

ترشيحاتنا

إعلان صادم من الاتحاد الأوروبي بشأن حرب أوكرانيا

أكبر خسارة بالتاريخ..هل يستعيد إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم ؟

شلبي وزيزو والجزيري في الهجوم.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد

موعد التقديم..شروط يجب توافرها في المصريين بالخارج للإستفادة من القانون

بتهمة التجسس.. الحكم بإعدام مسئول كبير في إيران

إطلاق نار على فلسطيني بزعم طعن إسرائيلي قرب الخليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بعد تصدرها الترند.. 5 صور جريئة لـ ياسمين عز |شاهد

فيديو

صلى حاضرا وشيع جنازة .. وفاة محفظ القرآن صفوت صديق تقلب السوشيال ميديا "فيديوجراف"

«خناقة على الرجالة والستات».. ياسمين عز ورضوى الشربيني تحولان صفحة مايا مرسي لمعركة "فيديوجراف"

تعليمات مهمة لمواجهة الفيروسات التنفسية بالمدارس.. تغطية إخبارية

الأولى حتى في دخول القبر.. سبب وفاة طبيبة جامعة طنطا يارا السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ