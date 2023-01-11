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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. روسيا تكشف سبب عدم وجود مفاوضات سلام مع أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تفضل محادثات السلام مع أوكرانيا على القتال، لكنها لا ترى أي احتمال لها بسبب المواقف التي اتخذتها كييف وداعموها الغربيون.

وأشار إلي أن القانون الأوكراني “يحظر على رئيس أوكرانيا إجراء أي حوار معنا”.

وأضاف بيسكوف: “في ظل الظروف التي يبدو فيها الغربيون غير ميالين للسماح لكييف بإبداء أي مرونة بشأن هذه القضية، لا يمكننا القول إن هناك أي إمكانية [للمفاوضات] في الوقت الحالي”.

وفي أكتوبر، وقع الرئيس الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي على أمر قانون صادر عن مجلس الأمن والدفاع، يحظر أي محادثات مع روسيا أثناء بقاء رئيسها فلاديمير بوتين في منصبه.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون كبار أن المحادثات مع موسكو قد تكون ممكنة فقط بعد أن استولت كييف على جميع الأراضي التي تعتبرها تحت سيادتها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

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وقالت موسكو إنها على وشك توقيع هدنة مع كييف في أوائل أبريل، بعد تحقيق انفراجة خلال المحادثات التي توسطت فيها تركيا في اسطنبول. غير أن الحكومة الأوكرانية اتخذت منعطفا، تعتقد روسيا أنه كان نتيجة للتدخل الغربي.

وأعلنت الولايات المتحدة أن الهزيمة الاستراتيجية لروسيا في أوكرانيا هي هدف سياستها وتعهدت بمساعدة كييف لأطول فترة ممكنة لتحقيق النصر العسكري.

وقالت موسكو إن واشنطن وحلفاءها يشنون حربا بالوكالة على حساب الشعب الأوكراني.

واشنطن الولايات المتحدة روسيا بوتين موسكو أوكرانيا شبه جزيرة القرم

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