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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خالد الجندي يشيد بمبادرة اكتشاف: خطة مدروسة لرعاية المواهب| فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وزارة الأوقاف أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، للكشف عن المواهب في كل المجالات الدعوية وترصد لها مبلغ مليون جنيه.

الكشف عن المواهب

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الاربعاء، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب في مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد أنها ليست مجرد مبادرة عابرة ولكنها خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ.
وأكد أن هذه المبادرة هي المطلوبة لأن العشوائية في تقديم المواهب تؤدي لانطفائها لأنه لا بد أن يكون هناك فئة تتبنى هذه المواهب وتهيئ لها كافة سبل الدراسة لتنمو وتتفوق، لأن لدينا مواهب في كل مجال ولكن المشكلة هي في احتضانهم وتنمية مهاراتهم.
 

تفاصيل إطلاق مبادرة اكتشاف

كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، تفاصيل إطلاق مبادرة "اكتشاف" من أجل اكتشاف المواهب في الدعوة والقرآن الكريم والابتهال الديني، قائلًا إن المسابقات لون من ألوان التثقيف وحالة من حالات الثراء الفكري وبناء الوعي، ووزير الأوقاف مهتم بتكثيف المسابقات على مختلف المستويات.

وأضاف "أبو عمر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى اليوم الأربعاء، أن المسابقة تسعى الوزارة من خلالها إلى اكتشاف المواهب الصغيرة والمختلفة؛ لأننا شعب معطاء، وهناك كثيرون لديهم موهبة ولا يعرفون أين وكيف يطورونها.

وتابع، أن المسابقة مختصة بالدعوة وحفظ القرآن الكريم والأداء الصوتي، معقبًا: "نحن نبحث عن الصوت الذهبي في أداء في القرآن الكريم والابتهالات"، موضحًا أن المحور الثاني للمسابقة هو القارئ الصغير حتى لا يتنافس الشباب تحت 16 سنة مع الأعمار الأكبر، حيث تتضمن هذه الشعبة حفظ القرآن الكريم بشكل تام وكامل مع حسن الأداء الصوتي.

ونوه، بأن الفرع الثالث للمسابقة سيكون للدعوة، أي الخطيب النابه المتمكن الذي يستخدم أدواته بشكل سليم ويمكنه توصيل الرسالة للناس بأسلوب يتناسب مع ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، ويمكنه تأدية الرسالة في فكر وسطي ومنهج صحيح ومستنير، بينما الفرع الرابع للإمام المتميز والواعظة المؤثرة على مستوى أداء الدعوة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن التقديم سيكون من خلال مرحلة تمهيدية من خلال المديريات الإقليمية ستعلن في الإدارات الفرعية وستكون المرحلة الأولى من المسابقة بوجود متخصصين لديهم قدرة على تمييز وتقييم الأداء لكل متسابق وترفع النتائج لديوان عام الوزارة".

وأكد، أن بعض الشباب الذين تخرجوا من المبادرة سيشاركون في المسابقة العالمية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبإشراف كامل من وزير الأوقاف التي ستبدأ من 4-9 فبراير، وننتظر مشاركة 80 دولة فيها، وحتى الآن أكد 45 دولة المشاركة فيها، وتم رفع قيمة الجوائز لـ1.5 مليون جنيه تحفيزا لمشاركة المتسابقين.

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية اكتشاف لعلهم يفقهون القران الكريم تفاصيل إطلاق مبادرة اكتشاف

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