ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.. التفاصيل الكاملة

أعلن النجم ياسر جلال، عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر اليوم وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها النجم ياسر جلال، بالإعلان عن التبرع وجهة التبرع وكشف أسباب ذلك.



وأضاف ياسر جلال قائلا: "المرة ديه بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه لأني بتمني إن كلنا نشترك ونعمل اللي نقدر عليه وبدعي زملائي النجوم إنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه انا عارف ان في منهم عمل الموضوع قبل كده بس لو عملوا ده تاني يبقي شيء عظيم".

ياسر جلال يتبرع لصندوق تحيا مصر

وتابع كلامه قائلا: "يعلم ربنا ان السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي وبعمل ده لان كلنا شايفين ان البلد بيمر بأزمة كبيرة والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة وان شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض"، وحرص على إنهاء حديثه بالدعاء لمصر .



يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، مسلسل الاختيار 3 في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وشاركه البطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وعدد كبير من نجوم الفن.